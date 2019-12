Witten. Nach den Festtagen kommen die Wittener Müllabfuhr und der Entsorger AHE an anderen Tagen. Die Stadt hat die neuen Abfuhrtermine zusammengestellt.

Nach den Feiertagen verschiebt sich die Müllabfuhr

An den Festtagen fällt bekanntlich viel Müll an. Die Stadt weist daraufhin, dass sich nach Weihnachten die Termine für die Müllabfuhr verschieben. Für die Restmüll-Tonnen gilt: Am 27.12. (Freitag) wird der Müll abgeholt, der am 1. Weihnachtsfeiertag (Mittwoch) liegen bleibt. Am Samstag (28.12.) wird der Müll abgeholt, der eigentlich sonst am Donnerstag, jetzt der zweite Weihnachtsfeiertag, abgefahren wird.

In den beiden darauffolgenden Wochen verschiebt sich die Abfuhr um jeweils einen Tag nach hinten. Die geänderten Abholtermine: Montag (30.12.) für Freitag (27.12.), Dienstag (31.12.) für Montag (30.12.). Im Januar kommt die Müllabfuhr am Donnerstag (2.1.) statt am Dienstag (31.12.), außerdem am Freitag (3.1.) statt am Mittwoch (1.1.). Der Samstag (4.1.) ist der Abfuhrtermin für den Donnerstag (2.1.).

Abfuhrkalender findet man auch auf den Seiten der Stadt und des Entsorgers AHE

In der zweiten Januarwoche geht es mit folgenden Terminen weiter: Die Müllabfuhr kommt am Montag (6.1.) statt am Freitag (3.1.), am Dienstag (7.1.) statt am Montag (6.1.), am Mittwoch (8.1.) statt am Dienstag (7.1.), am Donnerstag (9.1.) statt am Mittwoch (8.1.), am Freitag (10.1. ) statt am Donnerstag (9.1.) und am Samstag (11.1.) statt Freitag (10.1.).

Auch die Abfuhr der gelben Säcke und die Leerung der Papiertonnen durch die Entsorgungsfirma AHE verschiebt sich nach Neujahr. Dies bedeutet, dass die Abholungen für Mittwoch am Donnerstag, für Donnerstag am Freitag und die Abholungen für Freitag am Samstag erfolgen. Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Stadt (www.witten.de) und der AHE (www.ahe.de) abgerufen werden.