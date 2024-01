Nach Ausfall: Ersatzampel regelt den Verkehr in Witten-Annen

Die defekte Ampel an der Kreuzung Annenstraße/Herdecker Straße wird vorübergehend ersetzt. Die Reparatur der alten Anlage dauert an.

Witten Der Verkehr in Witten-Annen kann mithilfe einer Ersatzampel wieder sicher fließen. Auf Social Media wird das ganze Thema schon zur Posse.

Das Ampel-Chaos am Annener S-Bahnhof hat wohl ein vorläufiges Ende. Bereits zwischen den Feiertagen war die Ampelanlage an der Kreuzung Annenstraße und Herdecker Straße ausgefallen, ein schneller Reparaturversuch gelang nicht. Der Schaden war größer als gedacht - kurz darauf fiel die Ampel wieder aus. Schnell war klar: Eine Übergangslösung in Form einer mobilen Ampel muss her.

Reparatur der Ampel in Witten zieht sich hin

Seit Dienstag (9. Januar) ist an der Kreuzung eine Ersatzanlage in Betrieb. Die Abteilung Lichtsignalanlagen im Tiefbauamt der Stadt Witten hat sie bereits besichtigt und überprüft: Alle Lichtsignale funktionieren wie gewünscht. Der Verkehr kann nun endlich wieder kontrolliert fließen und die erhöhte Unfallgefahr ist behoben. Die Ersatzanlage wird bis auf Weiteres so in Betrieb bleiben. Eine Reparatur der alten stationären Ampelanlage wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

In den sozialen Medien wurde viel über die Ampel-Posse diskutiert. Während sich Autofahrer über einen angeblich besser fließenden Verkehr freuten, beklagten Fußgänger die mangelnde Sicherheit beim Überqueren der Kreuzung. „Ohne Ampel läuft es vielleicht für die Autos flüssiger, weil jetzt keine Rücksicht mehr auf Fußgänger genommen werden muss. Für Fußgänger ist die Kreuzung jetzt quasi nicht mehr nutzbar“, klagt eine Nutzerin.

