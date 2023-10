Musik-Graffiti am Rheinischen Esel: Das steckt dahinter

Witten. Ein Gebäude am Rheinischen Esel in Witten hat ein Graffiti-Künstler mit bunten Instrumenten verziert. Denn da steckt Musik drin.

Der Rheinische Esel in Witten hat einen weiteren Hingucker bekommen: Das Probenhaus des Sinfonischen Blasorchesters Witten, BloW, zieren nun großflächige bunte Instrumente. Bei Bauarbeiten der Wittener Stadtwerke, die Vermieterin des Gebäudes sind, ergab sich die Gelegenheit, einen Graffiti-Künstler um die Gestaltung der Außenwand zu bitten. Die Stadtwerke haben sich am Kunstwerk von Sigi Schwarz maßgeblich beteiligt.

Wittener Blasorchester baut neuen Probenraum in Trafohaus

Wer das Schaffen von BloW nicht nur sehen, sondern auch hören will, hat beim Herbstkonzert „Fantasie“ die Gelegenheit. Es findet am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr im Theatersaal des Saalbaus statt. Die rund 60 Musiker und Musikerinnen werden in ihrem Programm Drachen zähmen, gegen gute und böse Jedi-Ritter kämpfen und mit Mary Poppins fröhliche Momente verbringen. Karten sind für 16 Euro, ermäßigt 8 Euro, in der Buchhandlung Lehmkul am Rathausplatz, der Central Apotheke am Crengeldanz, und online unter www.blow-witten.de erhältlich.

