Müllabfuhr in Witten verschiebt sich auch nach Ostern noch

Witten. Die Müllabfuhr verschiebt sich auch nach den Ostertagen noch weiter. Darauf verweist das Betriebsamt in Witten. Das sind die neuen Termine.

Das Betriebsamt der Stadt Witten teilt mit, dass sich die Müllabfuhr auch nach den Ostertagen noch ändert. Die Termine verschieben sich bis einschließlich 16. April.

Das sieht im Einzelnen so aus: Am Dienstag (6.4.) erfolgt die Abfuhr für Freitag (2.4.), am Mittwoch (7.4.) wird für Montag (5.4.) geleert, am Donnerstag (8.4.) für Dienstag (6.4.), am Freitag (9.4.) für Mittwoch (7.4.), am Samstag (10.4.) für Donnerstag (8.4.), am Montag (12.4.) für Freitag (9.4.), am Dienstag (13.4.) für Montag (12.4.), am Mittwoch(14.4.) für Dienstag (13.4.), am Donnerstag (15.4.) für Mittwoch (14.4.), am Freitag (16.4.) für Donnerstag (15.4.), am Samstag (17.4.) für Freitag (16.4.). Danach erfolgt die Abfuhr wieder im gewohnten Rhythmus.