Motorroller gerät in Schiene: Wittenerin schwer verletzt

Tückisch: Als Rad- oder Rollerfahrer kann man schnell in die Straßenbahnschienen geraten, wie hier auf der Crengeldanzstraße in Witten, wo jetzt eine 59-Jährige verunglückte.

Witten. Vorsicht, Straßenbahnschiene: Die Fahrerin eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Witten mit dem Zweirad hineingeraten. Das waren die Folgen.

Eine 59-jährige Wittenerin ist mit ihrem Motorroller in die Straßenbahnschienen geraten.

Nach Angaben der Polizei war die Frau war am Samstag (9.7.) gegen 14.50 Uhr mit dem Kleinkraftrad auf der Crengeldanzstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Tankstelle an der Einmündung zur Sprockhöveler Straße geriet sie nach derzeitigem Stand in eine Schiene der 309/310 und stürzte.

Die Fahrerin zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

