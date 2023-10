Die Polizei musste die Unfallstelle in Witten kurzzeitig sperren.

Blaulicht Motorradfahrer wird bei Unfall in Witten schwer verletzt

Witten. Ein Motorradfahrer aus Hattingen ist bei einem Unfall in Witten schwer verletzt worden. Seine Fahrt endete für ihn in einem Krankenhaus.

Ein 68-jähriger Mann aus Hattingen ist bei einem Unfall in Witten schwer verletzt worden. Er war mit seinem Motorrad unterwegs.

Laut Polizei fuhr der Hattinger am Freitagnachmittag, 6. Oktober, gegen 14.30 Uhr auf der Straße „Im Hammertal“ in Richtung Sprockhövel. Zeitgleich war ein 54-jähriger Mann, ebenfalls aus Hattingen, auf der Buchholzer Straße unterwegs und wollte in die Straße „Im Hammertal“ abbiegen.

Dabei stießen der Motorradfahrer und das Auto zusammen. Der 68-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Stelle musste kurzzeitig gesperrt werden.

