Motorradfahrer aus Witten weicht Auto aus und stürzt

Die Polizei sucht in Witten nach Zeugen.

Witten. Fast wäre es in Witten zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Ein Fahrer reagierte schnell, der andere wird gesucht.

Das hätte deutlich böser enden können. Ein Motorradfahrer aus Witten ist am Donnerstagmorgen, 5. Oktober, einem Autofahrer ausgewichen und dabei gestürzt.

Nach Angaben der Polizei war der 61-Jährige gegen 5.45 Uhr in der Früh auf der Stockumer Straße in Richtung Bebelstraße unterwegs. An der Kreuzung Annenstraße kam es nach Aussage des Motorradfahrers dann beinahe zu einem Unfall.

In Gegenrichtung sei ein Autofahrer unterwegs gewesen, der auf die Annenstraße abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß abzuwenden, wich der Wittener dem Pkw aus, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der 61-Jährige suchte danach selber einen Arzt auf.

Der Autofahrer hingegen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Das Fahrzeug soll ein schwarzer Kleinwagen gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen und auch den Autofahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

