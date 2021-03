Ein Motorradfahrer aus Witten wurde bei einem Verkehrsunfall in Bochum verletzt.

Polizei Motorradfahrer aus Witten bei Unfall in Bochum verletzt

Witten. Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum verletzt worden. Er stieß mit einem Auto zusammen.

Ein Mann aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum mit seinem Motorrad gestürzt. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der 50-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf dem Nordhausenring in Richtung Wattenscheid. Nach bisherigem Stand wechselte der Kradfahrer zwischen den Ausfahrten Opelring und Universitätsstraße die Fahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Auto einer 31-jährigen Frau aus Recklinghausen.

Der Wittener stürzte und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf dem Ring war erheblich beeinträchtigt, so die Polizei. Der Unfall hatte sich bereits am Mittwochmorgen um kurz vor acht ereignet.

+++ Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier. +++