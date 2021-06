Viele Bürger haben bereits Vorschläge zur Mobilität in Witten gemacht. Besonders viele Einträge gibt es beim Thema Radverkehr.

Mobilität Mobilität in Witten: Vorschläge noch bis 7. Juli möglich

Witten. Wittener können sich noch bis zum 7. Juli online beteiligen und Vorschläge machen, wie sich die Mobilität in der City entwickeln soll.

Wie soll sich die Mobilität in der Wittener Innenstadt in den nächsten Jahren entwickeln? Bis zum 7. Juli können alle Bürgerinnen und Bürger noch ihre Ideen und Wünsche für ein innerstädtisches Mobilitätskonzept einbringen. Das Ziel des Konzeptes sei, dass die Menschen in Witten künftig ihre Wege sicherer und umweltgerechter zurücklegen können, informiert die Stadt.

Bisher dominieren sowohl der fließende als auch der ruhende Kraftfahrzeugverkehr weite Teile der Innenstadt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auch gesamtstädtisch werden durch die zahlreichen Hauptverkehrsstraßen mit teilweise hohen Verkehrsbelastungen durch Kraftfahrzeuge die Fußgängerinnen und Radfahrer sowie Anwohnerinnen stark beeinträchtigt. Die kommenden städtebaulichen Entwicklungen eröffnen aber die Chance, auch die Mobilität in der Stadt neu zu planen.

Wittener können Vorschläge auf einer interaktiven Karte eintragen

Auf www.witten.de/mobilitaetskonzept können Bürgerinnen und Bürger noch bis zum 7. Juli ihre Vorschläge einbringen. Auf einer interaktiven Karte können sie eintragen, wo aus ihrer Sicht Verbesserungen in der Wittener Innenstadt nötig oder wichtig sind – unabhängig davon, ob sie lieber mit dem Auto, mit dem Rad, zu Fuß, auf dem Roller, in der Straßenbahn oder im Bus unterwegs sind.

Bislang gibt es besonders viele Einträge zum Thema Radfahren. Erst mit weitem Abstand und etwa einem Drittel der Einträge folgt Kfz-Verkehr, noch mal deutlich dahinter liegt der Fußgänger-Verkehr mit 13 Prozent und der ÖPNV mit fünf Prozent.

