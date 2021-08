Mobiler Impfbus des Kreises macht erneut in Witten Station

Witten. Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises macht erneut in Witten Station. An drei Tagen sind spontane Impfungen möglich. Das sind die Termine.

Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises, der spontane Impfungen an verschiedenen Orten im Kreisgebiet ermöglicht, hält in dieser Woche noch dreimal in Witten und einmal in Sprockhövel.

An folgenden Tagen können sich die Menschen in Witten impfen lassen: am Freitag, 6. August, von 9 bis 18 Uhr am Boni-Center, Pferdebachstraße 5-9; am Samstag, 7. August, von 10 bis 18 Uhr vor dem Einrichtungshaus Ostermann, Fredi-Ostermann-Straße 1-3; am Sonntag, 8. August, von 10 bis 18 Uhr am Flohmarkt beim Einrichtungshaus Ostermann, Fredi-Ostermann-Straße 1-3. In Sprockhövel steht der Bus am Donnerstag, 5. August, von 9 bis 18 Uhr am Busbahnhof Niedersprockhövel, Hauptstraße 6.

+++ Alles rundum Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog +++

Für alle Stationen des Impfbusses gilt: Es steht ausreichend mRNA- und Vektor-Impfstoff zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und seinen Ausweis mitbringt, kann sich impfen lassen. Wenn möglich, sollte auch der Impfausweis mitgebracht werden. Im Impfbus können umgehend QR-Codes für die digitalen Impfnachweise erstellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten