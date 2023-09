Veranstaltung Mit Guinness: „Folk am Fluss“ serviert Irisches in Witten

Witten. Zum 14. Mal findet „Folk am Fluss“ am Schleusenwärterhäuschen in Witten statt. Am Freitag wird es irisch, was Musik, Speisen und Getränke angeht.

Zum 14. Mal findet die Reihe „Folk am Fluss“ am Schleusenwärterhäuschen in Witten statt. Am Freitag, 15.9., wird es in idyllischer Ruhrtal-Kulisse typisch irisch – zumindest was Musik, Speisen und Getränke angeht.

Das Duo „Tone Fish“ spielt Irisches. Foto: HO

„Ruhrpiper“ Björn Frauendienst eröffnet um 18 Uhr mit seinem Dudelsack die Veranstaltung. Es folgt das Duo „Tone Fish“ mit traditionellen Stücken sowie eigenen Songs. Dank der Unterstützung der Sparkassen- und Bürgerstiftung findet die Veranstaltung unter dem Motto „umsonst und draußen“ statt. Das Schleusenwärterhaus verkauft außerdem irische Gaumenfreuden wie Guinness, Kilkenny, Irish Stew und Kartoffeln mit Sour Creme.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Ruhrtalfähre fährt bis 22 Uhr, um eine sichere Heimreise zu gewährleisten. Weil „Folk am Fluss“ eine Schönwetterveranstaltung ist, wird auf der Website wabembh.de informiert, falls die Veranstaltung ausfällt.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten