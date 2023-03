Mietfrei Wohnen: Neue Bildungspaten für Witten gesucht

Witten. Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und dafür mietfrei wohnen: Das bietet ein Verein jungen Menschen in Witten. Die Bewerbungsphase startet.

Die Initiative „Tausche Bildung für Wohnen“ sucht ab sofort auch für Witten neue Bildungspatinnen und -paten. Sie fördern die persönliche und schulische Entwicklung von Kindern aus bestimmten Stadtteilen. Dafür wohnen sie in den WGs des Vereins mietfrei.

An fünf Standorten im Ruhrgebiet hat sich dieses Tauschgeschäft bereits bewährt. Außer in Witten, gibt es sogenannte Tauschbars außerdem in Duisburg, Gelsenkirchen, Essen und Dortmund. In diesem Jahr soll ein Standort in Hamburg eröffnet werden.

Für Bufdis, Studierende, Auszubildende und Ehrenamtliche

Gesucht werden nun also für den Einsatzzeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024 wieder junge Erwachsene, die zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst absolvieren wollen. Im Tausch für die Förderung der Kinder gibt es nicht nur das mietfreie WG-Zimmer, sondern ein umfassendes Qualifizierungsprogramm und ein Taschengeld. Auch Studierende, Auszubildende und Ehrenamtliche sind willkommen, Teil von „Tausche Bildung für Wohnen“ zu werden.

„Jungen Menschen im Übergang von Schule zu Beruf bietet der Verein vielfältigen Gestaltungsraum, der sie zu reiferen und stärkeren Persönlichkeiten wachsen lässt. In der täglichen Arbeit und Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionszugehörigkeit oder kultureller Prägung üben sie wechselseitige Toleranz und Verständigung, entwickeln Selbstkompetenzen, Gestaltungskraft und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein“, so Marie Angerer vom Verein.

Weitere Informationen und Bewerbung: www.tauschebildung.org/bildungspatin.

