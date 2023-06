Michael Wurst kommentiert Benefizspiele für Palliativstation

VfL-Stadionsprecher Michael Wurst wird auch in Witten beim Benefizturnier zum Mikrofon greifen.

Witten. Bitte anfeuern! Beim Benefiz-Fußballturnier für die Palliativ-Station des EvK wollen drei Wittener Teams den Pokal wieder nach Hause holen.

Sie tauschen Tupfer gegen Trikots und Schläuche gegen Stutzen: Teams des EvK Witten, des EvK Herne, der Feuerwehr Witten und der Diakonie Ruhr kicken am Mittwoch, 14. Juni, für den guten Zweck. Um 17 Uhr ist Anpfiff für das beliebte Benefiz-Fußballturnier im Wittener Wullenstadion, das vom EvK Witten einmal mehr zugunsten des Fördervereins Palliativ-Station veranstaltet wird.

Um diesen Pokal geht es beim Turnier. Foto: Volker Beushausen

Der Vorjahressieger EvK Herne tritt zur Mission Titelverteidigung an der Westfalenstraße an und muss sich hochmotivierten Herausforderern stellen. Die drei Teams aus Witten haben allesamt ein Ziel: den Pokal wieder nach Hause holen. Mit dabei ist in diesem Jahr Michael Wurst. Der Stadionsprecher des VfL Bochum greift für die gute Sache zum Mikrofon und wird alle Spiele live kommentieren.

Fußballfans aus Witten und der Umgebung sind herzlich zum Zuschauen und Mitfiebern eingeladen

„Wir freuen uns auf einen spannenden und unterhaltsamen Nachmittag“, sagen Dennis Klaebe, Verwaltungsleiter des EvK Witten und Stephan Happel, Krankenhausseelsorger und Fördervereinsvorsitzender, und laden alle interessierten Fußballfans zum Zuschauen, Mitfiebern und Anfeuern ein.

Für Verpflegung ist mit Getränken und Würstchen gesorgt. Der Eintritt zum Wullenstadion an der Westfalenstraße 75 ist frei, Spenden sind willkommen.

