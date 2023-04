Metropolrad startet in Witten - wo die Leihfahrräder stehen

Witten. Ab dem 1. Juni können in Witten Fahrräder des Anbieters Nextbike ausgeliehen werden. Für einige Wittener winken vergünstigte Preise.

Der Start der Miet-Fahrräder in Witten wird konkreter. Ab dem 1. Juni soll das Angebot von „Metropolradruhr“ der Firma Nextbike auch in Witten verfügbar sein, wie der Anbieter in einer Pressemitteilung ankündigt. Die Idee: Spontan ein Fahrrad mieten, schnell durch die Stadt fahren und dann an einem anderen Standort einfach wieder abgeben – in anderen Ruhrgebietsstädten hat sich das in den letzten Jahren schon bewährt.

In Witten werden ab Juni 50 Räder an zehn Stationen zur Verfügung stehen. Die genauen Standorte hat der Anbieter nun bekannt gegeben. Am Hauptbahnhof und am Bahnhof Annen-Nord, am Rathaus / Kornmarkt, am Bodenborn (Kreuzung Bommerfelder Ring), an den Haltestellen Herbede-Mitte und Heven Hellweg, am Pestalozziplatz, auf der Pferdebachstraße (in der Nähe des Bahnübergangs), an der evangelischen Kirche Stockum sowie an der Universität Witten-Herdecke sollen in den nächsten Wochen laut Nextbike die Leihstationen eingerichtet werden.

Dafür laufen aktuell die letzten Vorbereitungen. Ab Mitte Mai sollen an den zehn Standorten die Stellplätze für die Leihfahrräder markiert werden. Denn anders als bei den E-Scootern, die das Unternehmen Tier – welches auch die Metropolräder vertreibt, vor einigen Wochen aus Witten entfernt hatte, können die Leihfahrräder nicht nach Belieben am Straßenrand abgestellt werden.

Wittener Firmen steigen als Partner ein – und haben dafür niedrigere Leihgebühren

Mehrere Wittener Unternehmen sponsern das Projekt, indem sie einen Grundbetrag an die Betreiber zahlen – und erhalten dafür im Gegenzug Sonderkonditionen, unter denen sie Fahrräder leihen können. Dazu zählen neben der Universität Witten-Herdecke und dem dazugehörigen Hochschulwerk die Wohnungsgenossenschaften Witten-Mitte, Witten-Ost, Siedlungsgesellschaft Witten und die Siedlungsgenossenschaft Arbeiterheim Witten. Studierende und Mitarbeitende der Universität, Mieterinnen und Mieter der Wohnungsgenossenschaften sowie Mitarbeitende der Stadt Witten erhalten bei jeder Ausleihe 30 Freiminuten.

Witten ist bereits die zwölfte Stadt im Ruhrgebiet, die sich am Angebot von Nextbike beteiligt. Das hat für die Nutzerinnen und Nutzer einen großen Vorteil. Denn wer sich in Witten registriert, kann auch in Bottrop, Duisburg, Hamm, Herne oder einer der anderen Städte ein Rad ausleihen – und wieder abstellen, verspricht der Anbieter. In Witten ein Fahrrad leihen und es beispielsweise in Dortmund wieder abstellen, wäre demnach also kein Problem.

