Witten. Jugendliche haben in Witten versucht, zwei Kinder auszurauben, die nach der Schule auf dem Heimweg waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Wittener Kinder waren auf dem Heimweg

Die beiden Jungen, erst sechs und sieben Jahre alt, waren am Donnerstagnachmittag (2.11.) gegen 15.15 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause. Im Bereich Voestenstraße / Ecke Hedwig-Kracht-Weg in Herbede wurden sie von zwei Jugendlichen angehalten. Die Jugendlichen sollen ein Messer gezückt und Geld verlangt haben, so schilderten es die Kinder später erst ihren Eltern und dann der Polizei. Da andere Jugendliche an der Straße vorbeikamen, seien die Täter ohne Beute geflüchtet.

So werden die Verdächtigen beschrieben: Der erst Täter soll 12 bis 14 Jahre alt sein und lockige, kurze schwarze Haaren sowie helle Haut haben. Er trug komplett schwarze Kleidung und hatte einen türkis-gelben Rucksack bei sich. Der zweite Täter soll genauso alt sein, glatte schwarze Haare und helle Haut haben. Er war ebenfalls schwarz gekleidet, trug weiße Schuhe, eine schwarze Kappe mit gebogenem Schirm und einen schwarzen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-3305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

