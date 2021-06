Mercedes überholt Golf aus Witten: 147.000-Euro-Unfall

Witten/Dortmund. Mercedes überholt wendenden Golf und fährt in Anhänger: Vier Verletzte und hoher Sachschaden lautet die Bilanz eines Unfalls in Dortmund.

147.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend (5.6.) in Dortmund. Auf der dortigen Semerteichstraße wollte ein 50-jähriger Golf-Fahrer aus Witten wenden. Zeitgleich setzte ein Mercedes-Fahrer (23), der in Richtung Hörde unterwegs war, zum Überholen an. Nach ersten Erkenntnissen verlor er bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr in einen geparkten Verkaufsanhänger und stieß dann mit dem Golf zusammen.

Der Mercedes-Fahrer, dessen Beifahrer (22) sowie der Fahrer des Golf und seine 39-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie am Unfallort und transportierte sie in Krankenhäuser. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Semerteichstraße gesperrt. Das führte zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

