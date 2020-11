Mehrere Verletzte bei Unfall der S5 von Witten nach Dortmund

Bei einem Unfall der S-Bahn-Linie 5 von Witten nach Dortmund wurden am Dienstagabend (10.11) mehrere Menschen verletzt. Auch an dem Zug gab es einen nicht unerheblichen Schaden.

Witten/Dortmund. Bei einem Unfall einer S-Bahn von Witten nach Dortmund im Dortmunder Hauptbahnhof hat es am Dienstag (10.11) Verletzte gegeben. Was ist passiert?

Eine S-Bahn der Linie 5 von Witten nach Dortmund ist am Dienstagabend (10.11). gegen 23 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof verunglückt. Der Zug fuhr auf einen Prellbock auf, der sich am Ende des Gleises befand. Dabei wurden zwölf Menschen leicht verletzt – zwei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch Fahrgäste, die in Witten dazu gestiegen sind, befanden sich im Zug, so die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Alkoholtest bei Zugführer der S5 von Witten nach Dortmund

Die Bundespolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Unfallzug. Zudem musste sich der 42-jährige Fahrzeugführer einem Alkoholtest unterziehen – dieser war negativ. Durch den Unfall entstanden am Zug und am Prellbock ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe muss durch den zuständigen Fachdienst der DB AG ermittelt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ein. Dabei wird unter anderem geschaut, ob es sich um einen technischen Fehler handelt oder ob es menschliches Versagen war. Im Dortmunder Hauptbahnhof mussten während des Einsatzes die Bahnsteige zu den Gleisen 4, 5 und 6 gesperrt werden. Gleis 5 wurde auch für den Bahnverkehr gesperrt.

