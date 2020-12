Mehr als nur Impfungen: Das wünschen sich Wittener für 2021

Witten. Ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Was nehmen die Wittener aus 2020 mit und was wünschen sie sich für das neue Jahr?

2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert und so manchen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch brachte das Jahr für manche auch schöne Zeiten: Einen langen Urlaub, neuen Nachwuchs oder einen Konzertbesuch im Sommer. In das neue Jahr 2021 gehen die meisten mit dem einen großen Wunsch: „Corona soll verschwinden!“

„Das Jahr war einfach langweilig“, finden Jan (22) und Vasco (25). Die beiden Studenten wohnen in einer WG in Witten. „Wir haben gerade noch darüber geredet, dass wir in den letzten Monaten gar nichts neues erlebt haben“, sagt Vasco. Im neuen Jahr will er eine große Prüfung in seinem Medizinstudium bestehen. Danach beginnt für ihn das praktische Jahr. Einen Platz hat er dafür allerdings noch nicht – viele Kliniken möchten sich wegen Corona noch nicht festlegen. „Wenigstens habe ich jetzt mehr Zeit, um für die Prüfung zu lernen, weil ich sowieso die ganze Zeit zu Hause bin“, so der 25-Jährige.

Wittenerin will wieder zurück ins Arbeitsleben

Familie Bierhoff freut sich im neuen Jahr auf berufliche Veränderungen. Vanessa Marie (19) möchte eine Ausbildung im Dienstleistungsbereich beginnen. Ihre Mutter Elisabeth (49) hat vor, nach vielen Jahren als Vollzeit-Mutter wieder in das Arbeitsleben einzusteigen. Etwas Positives, das 2020 passiert ist, fällt der 49-Jährigen nach kurzem Überlegen auch noch ein: „Meine Enkelkinder, die Zwillinge, sind ein Jahr alt geworden und meine andere Tochter ist wieder schwanger geworden.“

Für Sabine Loghin (66) war 2020 trotz aller Einschränkungen ein schönes Jahr. „Ich habe gar nicht so viel anders gemacht als sonst. Ich war im Kino, auf Konzerten und Flohmärkten, wenn das möglich war und haben ansonsten einfach die Entschleunigung genossen“, sagt die 66-Jährige. Als freischaffende Künstlerin wünscht sich Sabine Loghin, ihre Skulpturen und Collagen im neuen Jahr wieder ausstellen zu können. Außerdem hängt so manche Theater- oder Konzertkarte immer noch an ihrem Kühlschrank und wartet darauf, endlich eingelöst zu werden: „Ich hoffe, dass viele verschobene Veranstaltungen bald nachgeholt werden und es dann wieder mehr Kultur gibt.“

Nicht einfach „zurück zu normal“ möchte Studentin Julia (20): „Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr nicht wieder in alte Muster verfallen.“ Stattdessen will sie kleine Dinge weiterhin mehr zu schätzen wissen, zum Beispiel Verabredungen mit Freunden. „Neue Dinge, die es durch Corona gibt, wie die digitale Lehre an Schulen und Unis, sollte auch nach Corona weiter verbessert und ausgebaut werden“, findet die Jura-Studentin.

„Ich muss einfach mal wieder raus und etwas anderes sehen“

Torsten Nemitz (57) war Anfang 2020 drei Monate lang in Argentinien, Kuba und Uruguay unterwegs. Wegen Corona musste er die Reise abbrechen. Doch jetzt zieht es ihn wieder dorthin. Die Flugtickets sind bereits gebucht, der 57-Jährige hofft, dass er fliegen kann: „Die Stimmung ist hier so schlecht, ich muss einfach mal wieder raus und etwas anderes sehen.“

Freund Alexander Müller (50) hat seine eigene Corona-Erfahrung gemacht. Er hat sich angesteckt und hatte mehrere Monate mit der Erkrankung zu kämpfen. Jetzt ist er wieder fit – von Plänen oder guten Vorsätzen für das neue Jahr hält der 50-Jährige aber nichts. „Neujahrsvorsätze sind das Schlimmste, daraus wird eh nie etwas. Man sollte lieber einfach mal machen, anstatt sich immer nur etwas vorzunehmen.“

