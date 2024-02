Medienkompetenz: Hier gibt’s Hilfe und Kurse in Witten

Witten Wie bewege ich mich sicher im Internet? In Witten gibt es viele Angebote, etwa Internet-Sprechstunden oder Smartphone-Schulungen. Ein Überblick.

Wie bewege ich mich sicher in Internet? In Witten gibt‘s verschiedene Angebote zur Medienkompetenz, zum Beispiel für Kinder oder Senioren. Ein Überblick.

Für Kinder: Medienscouts an den Schulen

Nicht nur die Bildschirmzeit ist immer wieder ein ständiger Diskussionsgrund zwischen Eltern und dem Nachwuchs. Während man für die Kleineren noch gewisse Seiten sperren kann, sind Jugendliche ungeschützt im Web unterwegs. An Wittener Schulen gibt es sowohl die Vermittlung von Medienkompetenzen als auch Medienscouts: Schülerinnen und Schüler, die eigens dafür geschult sind.

Denn: Um nicht nur die Chancen, sondern auch Risiken medialer Angebote zu erkennen und diese selbstbestimmt, kritisch und kreativ nutzen zu können, bedarf es Begleitung und Qualifizierung, so beschreiben es die weiterführenden Schulen. Der Ansatz der „Peer-Education“ sei hierbei besonders hilfreich: Einerseits lernen junge Menschen lieber von Gleichaltrigen und andererseits können sie Gleichaltrige aufgrund eines ähnlichen Mediennutzungsverhaltens verständlicher aufklären.

Sprechstunde zur Medienabhängigkeit

Die Mediensprechstunde Witten der Diakonie Mark Ruhr ist ein Informations- und Beratungsangebot für Kinder Jugendliche, Erwachsene und deren Angehörige. Das vorrangige Ziel ist die Aufklärung über Mediennutzung und -abhängigkeit, sowie deren Folgen und Hilfsmöglichkeiten. Ansprechpartner ist Paul Kortüm-Jung (Sozialarbeiter) unter Telefon: 91484-34 und paul.kortuem-jung@diakonie-mark-ruhr.de.

Neu aufgestellt in den Bereichen Medienkompetenz und Digitalisierung hat sich das Viadukt: Für Kinder und Jugendliche findet beispielsweise wöchentlich die Medienwerkstatt „media_dukt“ statt. Ansprechpartner ist Medienpädagoge Heiko Rothenpieler: hrothenpieler@viadukt-witten.de; Tel.: 580930

Grundfunktionen eines Smartphones

Auch die Volkshochschule Witten Wetter Herdecke bietet nicht nur Medienkompetenzen in Social Media an, sondern hilft auch bei Themen wie Videokonferenzen, Künstliche Intelligenz & Co.. Einsteiger lernen Grundfunktionen von Smartphones & Co. kennen. Infos: Tel 5818610, www.vhs-wwh.de

Verschiedene Angebote rund ums Thema Smartphone gibt es im Nachbarschaftstreff Café Schelle (Schellingstraße 6; Tel.: 91016-340)

Mehr zum Thema

An der Holzkamp-Gesamtschule gibt es das Projekt „JuleA – Jung lehrt Alt.“ Hier geben Schüler ihr Wissen an Senioren weiter. Nach den Osterferien ist der nächste Kurs (montags) geplant. HGE: 9561110

Übrigens, wer sich selbst einmal testen möchte, dem sei die Seite der Landesregierung empfohlen: www.digitalcheck.nrw.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten