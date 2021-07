Kultur Mauer Saisonstart für die Kultur in Witten

Witten. Es ist wieder was los– aber kaum jemand geht hin. Zum Ferienstart bot Witten ein üppiges Kulturangebot. Das Publikum tut sich offenbar schwer.

Es ist wieder was los– aber kaum jemand geht hin. Zum Ferienstart am Wochenende (3./4. Juli) überschlug sich in Witten fast das kulturelle Angebot, doch das Publikum tut sich mit der ungewohnten Auswahl offenbar schwer.

Die Aktion „Gedankengang“, bei der an vielen Spielorten in der City bei bestem Wetter Interessantes geboten wurde, war schlecht besucht, ebenso der Auftakt zum „Kultursommer“. Im Festzelt hinter dem Saalbau können 199 Gäste Musik erleben. Zum Auftakt am Samstagabend mit der Band „Die Grafen“ kamen gerade einmal zwanzig.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten