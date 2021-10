Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend (28.10.) zu einem Rohrbruch in Witten ausrücken. (Symbolbild)

Feuerwehr Massiver Rohrbruch überflutet Wideystraße in Witten

Witten. Die Wideystraße in Witten hat am Donnerstagabend tief unter Wasser gestanden. Grund war ein massiver Rohrbruch. Der wird noch Auswirkungen haben.

Durch einen massiven Rohrbruch ist am Donnerstagabend (28.10.) die Wideystraße in der Wittener Innenstadt überflutet worden. Parkende Autos standen teils bis zu den Radkästen im Wasser. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Straße in Witten muss aufgerissen werden

Um kurz vor sieben Uhr rückte die Feuerwehr aus. Eine dicke Rohrleitung, die unter dem Parkstreifen verläuft, war in der Wideystraße auf Höhe der Hausnummer 30 geborsten. Das Wasser sprudelte sichtbar und heftig an mehreren Stellen an die Oberfläche und dann weiter Richtung Breite Straße. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich zwischen Brüder- und Breite Straße für den Verkehr ab.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Den Stadtwerken gelang es rasch, das Wasser zu stoppen. Noch in der Nacht zu Freitag soll damit begonnen werden, den Schaden zu beheben. Dazu soll die Straße aufgerissen werden, teilt die Feuerwehr mit. Es muss also mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten