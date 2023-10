Überfall Maskierte Männer überfallen Netto-Markt in Witten-Heven

Witten. Zwei Männer haben am Dienstagabend den Netto-Supermarkt an der Billerbeckstraße in Witten überfallen. Ihr Ziel: Die Tageseinnahmen.

Die Kripo ermittelt nach einem Raub in Witten-Heven: Zwei Männer haben dort am Dienstagabend, 17. Oktober, die Mitarbeiter eines Discounters bedroht und Bargeld erbeutet.

Gegen 19.30 Uhr, also vor Ladenschluss – der Supermarkt schließt um 21 Uhr –, betraten die beiden maskierten Täter den Netto-Markt an der Billerbeckstraße 1. Ein Mann trug einen Motorradhelm, der andere eine Sturmhaube. Sie bedrohten die Mitarbeiter mit einem Messer und forderten die Herausgabe der Tageseinahmen. Als die Angestellten das Geld übergeben hatten, flüchteten die Täter mit einem in der Nähe abgestellten BMW. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Lesen Sie auch:

Das Polizei bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten