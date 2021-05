Machen mit bei der Marktschwärmerei in Witten: Andreas Lichtenberg, Randi Günnemann, Vera Gebauer und Sibylle Nix (v.l.).

Nachhaltigkeit Marktschwärmer-Wochenmarkt in Witten eröffnet am Dienstag

Witten. In Witten startet ein besonderer regionaler Abendmarkt. Bei der Marktschwärmerei treffen Kunden auf Erzeuger. Am Dienstag (18.5.) geht’s los.

Der Marktschwärmer-Wochenmarkt in Witten eröffnet am Dienstag (18.5.) am „lokal.“, Wiesenstraße 26, dem Standort des Wiesenviertel-Vereins. Bei diesem Abendmarkt kann man die Erzeuger der Lebensmittel während des Einkaufs persönlich treffen.

Zur Eröffnung von 18 bis 19 Uhr sind die Nachbarschaft und alle Interessierten zum Kennenlernen (pandemiebedingt mit „Abstand“) herzlich eingeladen. Danach findet der Markt immer wöchentlich dienstags zur selben Zeit statt. Die Schwärmerei Witten wurde von Sibylle Nix gegründet, die auch den Vorläufer in Bochum-Langendreer organisiert. „Da dort bereits einige Wittener einkaufen, lag die Idee einer Schwärmerei-Eröffnung in Witten schnell auf der Hand”, sagt die dreifache Mutter.

Kunden bestellen Ware vorab online

Ihre Idee: Gute Lebensmittel aus der Region direkt in die Wittener Nachbarschaft bringen - und die Bauern gleich mit. Die Kunden bestellen zuvor im Onlineshop auf www.marktschwärmer.de. Einmal in der Woche kommen Kunden und Erzeuger für ein bis zwei Stunden in der Schwärmerei vor Ort zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben bzw. entgegenzunehmen. Die Lebensmittel stammen ausschließlich von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region. Zum Sortiment gehören Obst- und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren (aus eigener bzw. benachbarter Schlachtung), Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkost-Artikel, darunter auch viele Bio-Produkte.

Der Erzeuger gibt von seinem Nettoumsatz 8,35 % an den Gastgeber für die Organisation der Schwärmerei und 10 % an Marktschwärmer für die Bereitstellung der Plattform und die Zahlungsabwicklung ab. Der Großteil der Einnahmen bleibt mit 81,65 % beim Erzeuger. Für Kunden gibt weder Mitgliedsbeiträge noch Mindestumsatz oder Bestellpflicht.

