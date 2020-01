Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Markenzeichen ist der dunkle Rückenkamm

Rhodesian Ridgebacks sind große Hunde: Rüden werden 63 bis 69 Zentimeter hoch, Hündinnen 61 bis 66 Zentimeter, sie wiegen etwa 35 bis 45 Kilo. Markenzeichen ist der dunkle Rückenkamm, der dadurch entsteht, dass die Haare dort in Gegenrichtung wachsen. Ursprüngliche Aufgabe des Rhodesian Ridgebacks war es, bei der Löwenjagd den Löwen aufzuspüren und zu stellen, also am Ausbrechen zu hindern, bis der Jäger zur Stelle war.

Die Welpen von Martina Bräuer-Schwarz werden nicht vor Ende Februar abgegeben. Kauf-Interessenten können sich melden unter 02302/423880, mail@mabanga-uxolo.de. Mehr Infos unter mabanga-uxolo.de