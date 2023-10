Mann bricht in Wittener Bäckerei ein und wird festgenommen

Witten. Nach einem Einbruch in eine Wittener Bäckerei hat die Polizei einen Mann festgenommen. Anwohner wurden durch ein klirrendes Geräusch wach.

Eine 23-jähriger Mann ist nach einem Einbruch in eine Bäckerei an der Ardeystraße in Witten am frühen Sonntagmorgen, 1. Oktober, festgenommen worden.

Laut Polizei alarmierten Anwohner gegen drei Uhr die Beamten, als sie durch ein klirrendes Geräusch geweckt worden waren. Die Zeugen berichteten zudem von einem Schein einer Taschenlampe in der Bäckerei.

Die Polizei traf kurze Zeit später am Tatort ein und konnte einen dringend tatverdächtigen Mann festnehmen. Zur weiteren Vernehmung wurde der 23-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, auf die Wache gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.

