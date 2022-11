Mann beklaut 99-jährige Wittenerin: Polizei sucht Zeugen

Als der Täter die Wohnung in Witten wieder verlassen hatte, merkte die Seniorin, dass ihr Schmuck fehlte (Symbolbild).

Witten. Eine 99-jährige Wittenerin ist von einem Mann in ihrer Wohnung beklaut worden. Mit einer fiesen Masche verschaffte sich der Unbekannte Zutritt.

Eine 99-jährige Frau aus Witten ist am Freitag, 25. November, in ihrer Wohnung in der Nähe der Straße „Sonnenschein“ beklaut worden.

Nach Angaben der Polizei schellte ein unbekannter Mann gegen 11.50 Uhr bei der Seniorin. Er gab an, dass er die Frau über seine Mutter kenne und ihr nun eine Uhr schenken wolle. Er betrat die Wohnung und sah sich dabei in mehreren Räumen um.

Täter in Witten trug FFP2-Maske

Als der Mann wieder weg war, bemerkte die 99-Jährige, dass ihr Schmuck geklaut worden ist. Der Täter soll etwa 45 Jahre alt sein und südländisch aussehen. Zur Tatzeit hatte er eine glänzende Steppjacke an und eine schwarze Kappe auf. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 entgegen genommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten