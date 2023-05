An der Pferdebachstraße in Witten hat es am Dienstagabend gekracht. Ein Bochumer wurde dabei verletzt.

Verkehr Mann aus Bochum bei Unfall in Witten leicht verletzt

Witten/Bochum. An der Autobahnauffahrt an der Pferdebachstraße in Witten sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein Bochumer wurde verletzt. Es war Alkohol im Spiel.

Bei einem Unfall an der Pferdebachstraße in Witten ist am Dienstag (16.5.) ein Mann leicht verletzt worden. Der 61-jährige Bochumer war gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto stadtauswärts Richtung Stockum unterwegs und wollte von der Linksabbiegerspur auf die A 44 fahren.

Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (54) aus Leipzig von der Autobahn-Abfahrt auf die Pferdebachstraße und kollidierte mit dem Auto des Bochumers. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein Polizeibeamter führte im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest bei dem Leipziger durch. Dieser ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Das Auto wurde abgeschleppt.

