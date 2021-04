Michael Röder fotografierte den Sonnenaufgang am Sonntag in Witten.

Leserfoto Malerischer Sonnenaufgang am Sonntag in Witten

Witten. Der Sonnenuntergang am Samstag war schon hitverdächtig. Mit einem tollen Sonnenaufgang hat uns dann noch Leser Michael Röder den Sonntag versüßt.

Die Temperaturen sind morgens zwar noch eisig, aber dafür wird der Tag dann wunderschön. WAZ-Leser Michael Röder hat uns am Sonntag (25.4.) ein tolles Bild vom Sonnenaufgang geschickt. Herzlichen Dank dafür!

Malerisch waren die Farben bereits am Samstagabend (24.4.). Ausgerechnet zum Beginn der nächtlichen Ausgangssperre gab es einen der schönsten Sonnenuntergänge der vergangenen Tage. Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonders gelungenes Foto gemacht haben, schicken Sie es gerne an redaktion.witten@waz.de. Unsere Natur hat so viel zu bieten. Aber natürlich darf es gerne auch ein ganz anderes Motiv sein.