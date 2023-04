Mai-Demo auf Rathausplatz in Witten ruft zu Solidarität auf

Witten. Zum Tag der Arbeit findet auf dem Rathausplatz in Witten wieder die Mai-Kundgebung des DGB statt. Motto dieses Jahr: „Ungebrochen solidarisch“.

Auch in diesem Jahr ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund Ennepe-Ruhr am 1. Mai zu einer Kundgebung auf den Rathausplatz in Witten. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“. Am Tag der Arbeit will der DGB „ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge“ setzen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Gewerkschaften hätten in vielen Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld im Portemonnaie von Millionen Beschäftigten gesorgt, heißt es im Aufruf zur Kundgebung. „Gute, existenzsichernde Löhne und faire Arbeitsbedingungen gibt es nur mit Tarifverträgen“, sagt Mathias Hillbrandt, Wittens IG-Metall Chef und Vorsitzender im DGB Ennepe-Ruhr. „Deshalb fordern wir von der Bundesregierung einen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent.“

Lesen Sie auch:

Der DGB Kreisverband Ennepe-Ruhr lädt am 1. Mai zur Kundgebung auf den Rathausplatz in Witten (v.l.): Ute Niederhagenmann, Fatih Ece, Alexander Sieg, Markus Kutscherauer, Willi Bodden, Thomas Lorenz, Roland Pauls, Mathias Hillbrandt, Marc Schietinger Foto: IG Metall

Gewerkschaftsbund fordert Reichen- und Vermögenssteuer

Doch am 1. Mai soll es auch darum gehen, wie Jobs im Zuge der Klimawende gesichert werden können. Der DGB fordert zudem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und höhere Abgaben für Superreiche. „Es darf nicht sein, dass die Hauptlasten der Krise den Beschäftigten aufgebürdet werden, während sich die Reichen aus der Verantwortung stehlen“, so Hillbrandt. Auch wollen die Gewerkschaften erneut ein Zeichen gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine setzen.

Lesen Sie auch:

Los geht es am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr auf dem Rathausplatz mit Reden von Henry Fox (DGB), Bürgermeister Lars König und Clarissa Bader (IG Metall). Im Anschluss wartet Live-Musik und für Kinder ein Bastelangebot der IG Metall.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten