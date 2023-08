Männer schlagen mit Flasche auf Wittenerin (30) ein

Witten. Eine 30-jährige Frau ist bei einem Angriff in Witten leicht verletzt worden. Die Täter gingen dabei äußerst rabiat vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 30-jährige Wittenerin ist nach einer Attacke von zwei Männern leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Wie jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag, 21. August. Nach Angaben der Polizei hat die Wittenerin ihr Auto gegen 15.10 Uhr in der Steinstraße geparkt, als sie von zwei unbekannten Männern in arabischer Sprache beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden unter anderem mit einer Flasche auf die Frau ein und verletzten sie leicht. Die 30-Jährige konnte flüchten.

Polizei in Witten sucht nach Tätern

Einer der Männer soll arabisch mit syrischem Dialekt gesprochen haben. Er soll circa 23 Jahre alt, 1,78 Meter groß sein und eine schlanke Statur, schwarze Haare sowie einen langen Vollbart haben. Bei dem Vorfall trug er ein braunes T-Shirt, eine braune Hose und eine weiße Kappe mit schwarzer Schrift.

Lesen Sie auch:

Der zweite Tatverdächtige sprach ebenfalls arabisch, ist circa 23 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat laut Beschreibung eine „füllige“ Statur. Er soll kurze glatte Haare haben. Zur Tatzeit hatte er ein graues T-Shirt, eine schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhe an.

Die Polizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten