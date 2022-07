Der LWL hat im Jahr 2021 rund 5,4 Milliarden Euro in Westfalen-Lippe ausgegeben. Auch Marc Szykowiak aus Bochum davon profitiert. Er sitzt im Rollstuhl und kann seinen Körper nicht zielgerecht bewegen. Mit ihm leben 15 weitere Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen im Apartmenthaus in Bochum-Weitmar, zwar unter einem Dach, aber jeweils in einer eigenen Wohnung - selbstbestimmt und selbstständig.

Landschaftsverband LWL-Bilanz: So viel Geld floss nach Witten und in den Kreis

Witten/Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Landschaftsverband hat Bilanz gezogen. Mit diesen Summen hat er in Witten und im EN-Kreis geholfen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im Jahr 2021 rund 192 Millionen Euro (2020: 176 Mio) im EN-Kreis ausgegeben. Im Gegenzug zahlte der Kreis als LWL-Mitglied im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von rund 88,8 Millionen Euro (85,9 Mio) an den Kommunalverband. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln. Diese Zahlen haben die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Klaus Baumann, Udo Schäfer, Barbara Lützenbürger und Karen Haltaufderheide, jetzt genannt.

Im vergangenen Jahr habe der LWL mit dem größten Teil seiner Ausgaben behinderte und pflegebedürftige Menschen unterstützt. Insgesamt seien 95,6 Millionen Euro in diese sozialen Aufgaben im EN-Kreis geflossen, heißt es. Menschen mit Behinderung sollten durch diese finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

LWL fördert das selbstbestimmte Leben in Witten

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert daher das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben in besonderen Wohnformen. Im vergangenen Jahr habe der Kommunalverband deshalb 1560 (2020: 1500) Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis dabei unterstützt, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können, heißt es in der Bilanz.

Die Zeche Nachtigall – hier ein Bild von der Extraschicht – gehört zu den Industriemuseen des LWL. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

2021 habe der LWL im Kreis für 803 (2020: 793) Wohnheimplätze gezahlt und außerdem 1231 (2020: 1215) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung finanziert. Betriebe, die - gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl - zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten eine Ausgleichsabgabe. Aus diesen Mitteln seien rund 773.400 Euro (2020: 842.000) investiert worden, um Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu integrieren, ihren Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen oder zu erhalten.

Förderung für Kinder mit Behinderung

Weitere Zahlen aus der LWL-Bilanz: 219 (2020: 201) Kinder mit Behinderung aus dem EN-Kreis besuchten 2021 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL. Rund 2,5 Millionen Euro (2020: 2,4 Millionen) seien dafür ausgegeben worden, dass 315 (2020: 252) behinderte Kinder zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten.

An Entschädigungsleistungen habe der LWL im Kreis rund 3 Millionen Euro (2020: 3 Millionen Euro) gezahlt. Zu den Leistungsempfängern gehörten unter anderem Kriegsopfer und Hinterbliebene. Bei Corona-bedingten Verdienstausfällen im Zusammenhang mit einer angeordneten Quarantäne, einem Tätigkeitsverbot oder aufgrund der Betreuung von Kindern seien die Betroffenen vom Verband mit 175 Millionen Euro entschädigt worden – diese Zahl gilt allerdings westfalenweit.

74 LWL-Beschäftigte arbeiten im EN-Kreis

Übrigens: Im Ennepe-Ruhr-Kreis arbeiteten im vergangenen Haushaltsjahr 74 (2020: 68) Menschen im Dienst des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, unter anderem in den LWL-Industriemuseen Zeche Nachtigall und Henrichshütte Hattingen.

Die Corona-Krise habe der LWL bisher zwar gut überstanden, berichteten die Abgeordneten schließlich. Die hohe Inflationsrate und die Folgen aus dem Krieg in der Ukraine würden aber gerade die kommunalen Haushalte und damit auch den LWL in Zukunft belasten, weil die Ausgaben für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder Kinder und Jugendliche aus den Kriegsgebieten stiegen.

