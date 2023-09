Lumis Herrchen ist gestorben: Wer nimmt die Hündin auf?

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. Die Hündin Lumi hat ihr Herrchen verloren. Nun wartet sie bei der Arche Noah Witten auf ein neues Zuhause – am besten mit großem Grundstück.

Heute sucht die sehr große, aber liebe Mischlingshündin Lumi ein neues Zuhause. Lumi lebte bisher als Wachhund auf einem Bauernhof nur draußen und in der Scheune. Ihr vorheriger Besitzer ist verstorben. Nun wartet der Hütehund bei der Arche Noah in Witten auf neue Menschen.

Für die zweijährige, noch ungestüme Hündin wünschen sich die Tierschützer neue Besitzer mit einem Grundstück, das Lumi bewachen kann. Sie ist altersbedingt noch sehr lebhaft und benötigt noch einiges an Erziehung. Die Hündin hat in ihrem alten Zuhause mit zwei anderen Hunden und diversen Nutztieren zusammen gelebt.

Die 2-jährige Hündin Lumi sucht ein neues Zuhause. Foto: Arche Noah

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57558.

