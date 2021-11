Der Fahrer eines Lkws ist nach einem Unfall in Witten verstorben. Der Mann war von der Fahrbahn abgekommen.

Verkehr Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf der Brauckstraße in Witten

Witten. Ein Lkw-Fahrer (51) ist am Montag in Witten verunglückt und verstarb. Auslöser war vermutlich ein medizinischer Notfall des Mannes.

Erneut ist es in Witten zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Am Montag, 29. November, ist in Annen ein 51-jähriger Lkw-Fahrer zu Tode gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 51-jähriger Mann aus Lettland gegen 16.55 Uhr mit seinem Lkw auf der Brauckstraße in Richtung der Straße Tiefendorf. Im Bereich der Autobahn-Unterführung kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Lkw.

Ermittler gehen von einem medizinischen Notfall aus

Derzeit wird von einem medizinischen Notfall ausgegangen. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Trotz Reanimationsversuchen vor Ort verstarb der 51-Jährige kurz darauf im Krankenhaus.

Die Brauckstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen der Dortmunder Straße und Salinger Feld bis etwa 22 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats dauern an.

Erst am Sonntagabend war es auf der Ardeystraße zu einem schweren Alleinunfall gekommen, bei dem eine 37-jährige Beifahrerin verstarb.

