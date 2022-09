Immer wieder kommt es an der Unterführung auf der Bochumer Straße in Witten (hier eine ältere Aufnahme) zu Unfällen mit Lkw, die dann die Oberleitung der Straßenbahn beschädigen.

Polizei Lkw beschädigt Oberleitung in Witten: Verkehr lange gestört

Witten. Ein Lkw hat für zwei Stunden den Verkehr auf der Bochumer Straße in Witten lahmgelegt. Der 56-jährige Fahrer hätte eins nicht tun sollen.

Ein Lkw hat bei einem Wendemanöver wieder einmal die Oberleitung der Straßenbahn an der Brücke auf der Bochumer Straße beschädigt. Die Folge waren erhebliche Verkehrsstörungen.

Denn die Polizei sperrte die Unfallstelle aufgrund der Gefahr durch die defekte Stromleitung weiträumig ab. Nach rund zwei Stunden hatten Bogestra und Feuerwehrkräfte die Oberleitung wieder instandgesetzt, so dass die Straße wieder freigegeben werden konnte. In der Vergangenheit war es immer wieder zu ähnlichen Unfällen gekommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 16.15 Uhr. Der 56-jährige Lastwagenfahrer war in Richtung Crengeldanzbrücke unterwegs, als er drehen wollte und mit seinem Brummi in die Leitung geriet und diese erheblich beschädigte.

