Lions Club Witten verkauft wieder Kinder-Adventskalender

Witten. Wie in jedem Jahr wird es vom Lions Club Witten auch diesmal wieder einen Kinder-Adventskalender geben. Wo man diesen kaufen kann.

Alle Jahre wieder stellt der Wittener Lions Förderverein Rebecca Hanf seinen Kinder-Adventskalender vor. In diesem Jahr hat die kleine Judith das Bild des Kalenders gemalt. Insgesamt 1750 Kalender sind für fünf Euro pro Stück zu erwerben.

Da das Jahr wieder stark durch die Corona-Pandemie geprägt war, macht der Club darauf aufmerksam, dass man umso mehr auf den Erlös angewiesen ist. Dadurch sollen Institutionen und gemeinnützige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Witten unterstütz werden.

Gutscheine für Geschäfte in Witten

Und natürlich kann auch wieder was gewonnen werden. Preise im Gesamtwert von 6000 Euro sind in den 24 Türchen enthalten, unter anderem Gutscheine für Geschäfte, Friseure oder Restaurants.

Zu erwerben ist der Kalender an folgenden Orten: Mayersche Buchhandlung, Buchhandlung Lehmkul, Wittener Reisebüro Wedhorn, Genuss Galerie Hafer, Schreib- und Schulbedarf Storchmann in Herbede, Apotheke am Ring, Apotheke am Bodenborn, Apotheke im Real, Hainberg Apotheke in Heven, Adler Apotheke in Annen. Zudem verkauft der Lions Club den Adventskalender selbst an allen Samstagen im November in der Innenstadt.

