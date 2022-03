Im Bereich des Spielplatzes am Ende der Dirschauer Straße in Witten sind etliche Bäume gefällt worden, auch eine riesige Pappel. Die Linke will wissen, wer das entschieden hat.

Spielplatz Linke kritisiert Baumrodung an Dirschauer Straße in Witten

Witten. Am Spielplatz an der Dirschauer Straße in Witten sind Bäume gefällt worden. Das Vorgehen ärgert die Fraktion Die Linke. Sie fordert Aufklärung.

Mitglieder der Fraktion Die Linke haben sich vor wenigen Tagen die Grünfläche rund um den Spielplatz an der Dirschauer Straße angeschaut. Dort wurden Bäume gefällt, weil die Spielfläche erneuert werden soll. Die Wittener Politiker wollen nun von der Stadt wissen, „warum diese Kahlschlagaktion gestartet wurde“.

Im Umkreis um den Spielplatz seien alle Bäume gefällt worden, so Fraktionsvorsitzende Ulla Weiß. Selbst die Sitzecke in der Umgebung des Spielplatzes sei von der Aktion betroffen, so dass sie im Sommer jetzt komplett ohne Schatten ist. Die gesamte Aktion soll im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kinderspielplatzes stehen. Weiß: „Dies erscheint zweifelhaft, da die betroffene Fläche ein Vielfaches der Fläche des bestehenden Spielplatzes beträgt. Zudem ist über das Konzept des Spielplatzes bisher noch nicht in den städtischen Gremien beraten worden.“

Die Linke will nun von der Verwaltung wissen, wer den Kahlschlag beschlossen hat und warum Anwohner nicht im Vorfeld informiert worden seien. Sie kritisiert, dass offenbar kein Konzept zum weitgehenden Erhalt des Baumbestandes vorgesehen war.

