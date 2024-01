Bombe in Witten: Wird heute die Innenstadt evakuiert?

Mitarbeiter der Firma WIWA Kampfmittelbergung haben sich am Montag schon an den vermuteten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Witten herangearbeitet. Die letzten Meter Erde zur Bombe werden am Dienstagmorgen folgen.

Witten Ein Experte klärt am Dienstag, ob es sich bei dem Fund am Saalbau um eine Weltkriegsbombe handelt. Dann müsste evakuiert werden.

Am heutigen Dienstagvormittag (30.1.) entscheidet es sich: Liegt vor der Saalbau-Gastronomie in Witten eine Weltkriegsbombe oder nicht? Falls ja, müsste schnell in einem 500-Meter-Radius um die Fundstelle (Bergerstr. 25) evakuiert werden. Rund 5000 Menschen wären betroffen. Darunter auch das Seniorenheim Haus am Voß‘schen Garten und eine Kita. Hier halten wir Sie über die Geschehnisse auf dem Laufenden.

9.35 Uhr:

In der Fußgängerzone haben die ersten Cafés und Geschäfte geöffnet. Sie wollen das weitere Geschehen erst einmal abwarten. Anders als angekündigt bleibt Café Extrablatt wegen der (möglichen) Bombenentschärfung aber vorsorglich gleich den ganzen Tag geschlossen. „Wir sind am Mittwoch ab 8.30 Uhr wieder für euch da“, heißt es auf einem gut sichtbaren Zettel, der in der Eingangstür hängt.

9.25 Uhr:

Laut Feuerwehrsprecher Uli Gehrke steht an der Wache an der Dortmunder Straße alles für die Evakuierung bereit. Verschiedene Hilfsorganisationen sind vor Ort, um ggf. bei der Evakuierung des Altenheims am Voßschen Gartens zu helfen. Dessen Bewohner soll in das zweite Seniorenheim der Boecker-Stiftung an der Breite Straße umziehen.

Arbeiten in der Baugrube an Bombe in Witten kommen nur schleppend voran

Rund um den Saalbau herrscht gähnende Leere - kaum ein Auto fährt auf der Bergerstraße, die Rollläden der heute geschlossenen Ev. Kita sind heruntergelassen. Selbst die Busse sind relativ leer.

Auch in der Baugrube gehen die Arbeiten schleppend voran.

09.05 Uhr:

In der Innenstadt ist es merklich leerer als für gewöhnlich um diese Uhrzeit. Nur wenige Autos sind unterwegs. Die Menschen scheinen der Empfehlung der Feuerwehr zu folgen, den Bereich um die Bombe und damit weite Teile der City am heutigen Dienstag zu meiden.

Die Mitarbeiter der Firma WIWA Kampfmittelbergung haben sich bis jetzt auf vier Meter Tiefe heruntergearbeitet. Die Bombe soll in sieben Metern Tiefe liegen. Deshalb wird es wohl auch nicht wie geplant um 10 Uhr Gewissheit geben, sondern erst später.

