Liebe Wittener, schicken Sie uns Ihr schönstes Urlaubsfoto!

Mit den Urlaubsbildern kann man sich zurück in die Ferne träumen, wenn man wieder in Witten ist – zum Beispiel in diese herrliche Bucht auf der griechischen Insel Symi.

Witten. Sind Sie aus dem Urlaub schon zurück in Witten? Dann zeigen Sie uns doch, wie schön der war. Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto!

Ob in Natur oder Stadt, in der Ferne oder der Heimat: Auch in diesem Sommer wollen wir wieder Ihre tollen Urlaubsfotos zeigen. Die schönsten Aufnahmen werden in der Zeitung gedruckt und auf waz.de/witten zu finden sein.

So können Wittener bei der Aktion mitmachen

Möchten Sie mitmachen? Dann schicken Sie uns ein Bild aus diesem Jahr (!) per E-Mail an redaktion.witten@waz.de und schreiben uns ein paar Worte dazu, wo und bei welcher Gelegenheit es aufgenommen worden ist. Es muss dabei nicht immer nur Landschaft sein. Gerne zeigen wir auch Fotos mit Menschen! Die Bild-Datei sollte im jpg-Format und für den Druck in der Zeitung mindestens ein Megabyte groß sein.

