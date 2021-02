Die Lidl-Filiale an der Westfalenstraße 110 in Witten wurde modernisiert und eröffnet am 11. Februar neu (Archivbild).

Handel Lidl in Witten-Annen eröffnet am 11. Februar neu

Witten. Zurzeit wird der Lidl in Witten-Annen umgebaut und eröffnet am Donnerstag neu. Nach der Modernisierung sind viele Waren anders angeordnet.

Die Lidl-Filiale in Witten-Annen wird zurzeit modernisiert und soll am Donnerstag, 11. Februar, wieder eröffnen. Der Supermarkt an der Westfalenstraße 110 (das einstige Wickmann-Gelände) bekommt einen neuen Filialauftritt - mit anders angeordneten Waren und einem neuen Backregal.

„Diese Filiale gibt es bereits seit 18 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Maxim Farger. Er freut sich über die „optimierte Warenpräsentation, mehr Platz für Frische und neue Möblierung“.

Laut Lidl-Pressestelle richte sich die neue Warenanordnung nach den Einkaufsgewohnheiten der Kunden. Der Einkauf bei Lidl würde intuitiver. Dazu erhalten das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten Fläche in der Filiale. Die Auswahl werde größer und fände in neuen Regalen und Kühlmöbeln Platz. In das neues Backregal passen zum Beispiel nun über 35 Backartikel.

