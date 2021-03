Licht aus: Wittens Bürgermeister ruft zur „Earth Hour“ auf

Witten. Ende des Monats ist es soweit. Dann gehen bei der „Earth Hour“ wieder weltweit die Lichter aus. Wittens Bürgermeister ruft zur Teilnahme auf.

Auf der ganzen Welt schalten am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus, als Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. Das ist die „Earth Hour“. Bürgermeister Lars König ruft alle Wittener dazu auf, sich mit dem symbolischen Lichtausschalten an der Aktion zu beteiligen und so ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen: „Wir wollen zeigen, dass wir dieses wichtige Thema auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen!“

Energiesparen werde bei der Stadt Witten groß geschrieben

Auch die Stadt ist wieder dabei: „Gemeinsam mit dem WWF Deutschland wollen auch wir ein Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten setzen“, betont Tanja Rexin von der Koordinierungsstelle Stadterneuerung und Klimaschutz. Witten schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung des Helenenturms und des Bergerdenkmals ab. Aber auch allen anderen Tagen im Jahr werde Klimaschutz und Energiesparen bei der Stadt Witten groß geschrieben, so Rexin. So werde etwa der Energieverbrauch in den städtischen Gebäuden auf eine Mindestmaß reduziert.

Die „Earth Hour“ des WWF findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr. Weitere Infos zur „Earth Hour“ unter www.wwf.de/earth-hour