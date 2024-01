Leserfoto des Tages in Witten: Vogel beim Naschen erwischt

Witten Ein Vogelschwarm stärkt sich im Garten von WAZ-Leser Claus Dachselt. Auf Futtersuche kommen die Tiere nah an sein Fenster. Sein Schnappschuss.

Oh, die Beeren sehen aber lecker aus! Was für ein toller Schnappschuss von WAZ-Leser Claus Dachselt. Eine Rotdrossel bedient sich an der Stechpalme in seinem Garten. Dazu schreibt er: „Diese Art ist im Sommer in Skandinavien, nördlichem Russland bis nach Nordpolen anzutreffen. Als Wintergast ziehen sie dann über Mitteleuropa bis auf die iberische Halbinsel und sogar bis Nordafrika. Ein Trupp von ihnen residiert derzeit in unserem Garten in Annen.“

