Diese Karte mit einer Bitte um Rückruf hat ein Wittener am Wochenende in seinem Briefkasten gefunden. Die Nummer sollte man aber besser nicht anrufen.

Kriminalität Leser warnt vor Betrugsmasche mit Postkarten in Witten

Witten. In seinem Briefkasten hat ein Wittener eine Karte mit einer Rückruf-Bitte gefunden. Dahinter steckt eine Betrugsmasche. Er will andere warnen.

Immer wieder versuchen Trickbetrüger an das Geld anderer Menschen zu gelangen. Eine neue Masche ist nun offenbar auch in Witten angekommen: Auf einer Postkarte wird um einen Rückruf gebeten. Doch dahinter stecken Betrüger.

Ein Leser hat eine solche Postkarte am Wochenende in seinem Briefkasten in Annen gefunden. Auf der auffälligen, orangefarbenen Karte wird behauptet, der Bewohner sei nicht zuhause angetroffen worden. Man müsse ihn aber dringend wegen einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Der Adressat solle daher bitte zurückrufen. Angegeben ist eine Handynummer.

Polizei Brandenburg warnte bereits vor dem Postkarten-Trick

Die Masche ist in anderen Bundesländern bereits bekannt. So warnte etwa die Polizei Brandenburg bereits vor vier Monaten davor, die angegebene Nummer anzurufen. Auf Abfrage müsse man dann nämlich einen persönlichen Pin eingeben, der sich auf der Karte befindet. Damit bestätige man aber ein Abo, wodurch Kosten entstehen, so die Polizei.

Wer eine solche Karte im Postkasten findet, sollte also am besten nicht darauf reagieren und Anzeige erstatten, rät die hiesige Polizei.

