Leinen los! WAZ lädt Wittener zu einer Schifffahrt ein

Witten. Weil die WAZ 75 Jahre alt wird, verlost die Redaktion Witten tolle Aktionen in der Stadt. Diesmal dürfen 150 Gäste mit der MS Schwalbe fahren.

Kommen Sie mit auf eine Reise zu uns nach Hause! Weil die WAZ 75 Jahre alt wird, verlosen wir 75 spannende Aktionen im Ruhrgebiet. Auch für unsere Wittener Leserinnen und Leser gibt es regelmäßig Angebote. So konnten im April einige Leser an zwei exklusiven Führungen durch das Amazon-Logistikzentrum an der Brauckstraße teilnehmen. Hier kündigen wir nun unsere nächste Aktion an: eine Fahrt mit der MS Schwalbe.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Die WAZ lädt Sie zu einer Schifffahrt auf dem Kemnader See und entlang der Ruhr ein. Genießen Sie einen tollen Nachmittag am Freitag, 2. Juni, ab 16 Uhr. 150 Gäste nimmt die Redaktion mit an Bord. Wie es sich für eine kleine Jubiläumsfeier gehört, gibt es dort auch ein Büfett. Machen Sie mit – und mit etwas Glück sind Sie mit einer Begleitperson dabei.

Das Gewinnspiel läuft vom 8. bis 23. Mai. Teilnehmen kann man hier: waz.de/75aktionen

Hier finden Sie eine Übersicht aller Aktionen, wann diese stattfinden und wie Sie daran teilnehmen können. Da wir das ganze Jahr über feiern werden, wird sich die Übersicht laufend aktualisieren. Deshalb schauen Sie gerne regelmäßig vorbei!

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten