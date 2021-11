Laterne, Laterne: Löwe, Mond und Sterne. . .

Witten. Nur wenige Martinsumzüge werden in diesem Jahr in Witten stattfinden. Und bei einem davon kann man eine ganz besondere Laterne bewundern.

Was für ein prächtiger Löwenkopf, den Rafael (7) mit seiner Mutter Ana Machmudova gebastelt hat. Im Internet hatten die beiden nach einer Laternen-Anleitung gesucht und diese schöne Vorlage gefunden.

Wittenerin wickelte eine Lichterkette zwischen die Blätter

Pappteller wurden dabei mit zwei Lagen bunter Herbstblätter (aus dem Drucker) beklebt, in der Mitte gewährt eine Ordner-Folie mit aufgemaltem Löwen-Gesicht den richtigen Durchblick. Und das Schönste: Zwischen den Blättern sorgt eine Lichterkette fürs nötige Glänzen. Rafael war begeistert und will seine Laterne beim Umzug der Steiner-Schule am Donnerstagabend (11.11.) voller Stolz tragen.

Seid ihr heute auch mit den Laternen unterwegs? Dann wünschen wir eine tollen Martins-Tag!

