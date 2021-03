Laster prallt in Stauende – Wittener bleibt unverletzt

Witten. Da muss er einen Schutzengel gehabt haben: Ein 35-Jähriger Lasterfahrer aus Witten bleib bei einem schweren Unfall unverletzt.

Großes Glück hat ein Lasterfahrer (35) aus Witten gehabt, als der Sattelzug eines 34-Jährigen an einem Stauende auf sein Fahrzeug prallte.

Am Mittwochmorgen (24.3.) gegen 8.45 Uhr war ein 34-Jähriger aus Polen mit seinem Sattelzug an einem Stauende auf der A 44 zwischen dem Kreuz Werl und dem Kreuz Unna-Ost offenbar nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Er prallte gegen den Laster des am Stauende stehenden Witteners und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. So meldet es die Polizei. Trotz der großen Wucht des Aufpralls blieb der 35-jähriger Wittener unverletzt.

+++Wie geht es unseren Lesern nach einem Jahr Pandemie? Das wollen wir herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu an unserer Umfrage teilnehmen+++

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von circa 40.000 Euro. Bis 10.30 Uhr war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund an dieser Stelle voll gesperrt.