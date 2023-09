Langes Wochenende in Witten: Maustag auf Zeche Nachtigall

Helme auf, die Maus ist da! In diesem Jahr beteiligt sich am „Maus-Türöffnertag“ in Witten nur die Zeche Nachtigall.

Witten. Ein schönes langes Wochenende steht vor der Tür. Was kann man in Witten unternehmen. Eine Idee: Der Maus-Türöffnertag in der Zeche Nachtigall.

Goldener Herbst, die Schulferien und ein langes Wochenende stehen vor der Tür. Was kann man in Witten unternehmen? Weil in Witten neben den übliche Aktivitäten – Hohenstein-Besuch, Ruhrtalfähre fahren, Baden im Schwimmbad Heveney – relativ wenig los ist, empfehlen wir diese Aktion:

Beliebt: Die Stollenführungen für Kinder durch die Zeche Nachtigall in Witten. Foto: LWL/Annette Hudemann

Am Dienstag (3.10.) heißt es „Türen auf mit der Maus“. An der bundesweiten Aktion des WDR beteiligt sich auch die Zeche Nachtigall. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt Familien von 10 bis 18 Uhr am Feiertag zu verschiedenen Aktionen und Führungen in sein Museum ein. Der Eintritt ist frei.

Anmelden zur Stollenführung

Von 10.30 bis 17 Uhr bietet das Museum jede halbe Stunde Sonderführungen im Nachtigallstollen an, der für Kinder ab fünf Jahren zugänglich ist. Bergmännisch ausgerüstet, begeben sich Erwachsene und Kinder auf eine Erkundungstour durch den dunklen Stollen. Dabei erfahren sie, welche Gefahren mit dem Abbau des schwarzen Goldes verbunden waren, warum sich Bergleute bis heute mit „Glück auf“ begrüßen oder was der wertvollste Schatz für den Bergmann war. Die Führungen sind kostenlos. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, kann nur ein Erwachsener je Familie mitgehen. Anmeldung mit Alter und gewünschter Zeit unter 02302 93664-10 oder per Mail an: zeche-Nachtigall@lwl.org.

Lesen Sie auch:

Auch auf dem Museumsgelände ist am Maustag jede Menge los: Um 11 Uhr startet die Puppenbühne „Karfunkelstein“ mit dem Stück „Der Mops aus Nicaragua.“ Das Puppenspiel richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Bei guter Wetterlage gibt es Shows mit Riesenseifenblasen. Um das Leben von Uhu, Fledermaus und Eidechse geht es an einem Stand, der zum Experimentieren und Mitmachen einlädt. Kinderschminken, ein Hindernislauf und kreative Angebote runden den Kindertag ab.

Pendelbusse steuern Parkplätze an

Da rund um das Museum keine direkten Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, empfiehlt sich die Anreise mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Ein kostenloser Pendelbus fährt ab 10 Uhr vom Wittener Hauptbahnhof/ZOB im 30-Minuten-Takt zum Museum. Wer mit dem Pkw anreist, nutzt bitte den Parkplatz Nachtigallstraße oder die Parkmöglichkeit Edeka Schwalemeyer in Bommern. Von beiden Parkplätzen fährt ebenfalls ein Bus direkt zum Markt.

Die wenigen Parkplätze am Museum sind ausschließlich Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen und Fahrrädern vorbehalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten