Landtagswahl Witten: Briefwahlbüro verlängert Öffnungszeiten

Witten. In wenigen Tagen wird in NRW gewählt. Wer vorab noch seine Stimme abgeben möchte, hat dazu im Briefwahlbüro die Chance. Das hat jetzt länger auf.

Kurz vor der Landtagswahl ruft das städtische Wahlamt alle Wahlberechtigten in Witten noch einmal dazu auf, am kommenden Sonntag wählen zu gehen. In den letzten Tagen vor der Wahl hat das Briefwahlbüro im Erdgeschoss der Stadtgalerie nun auch verlängerte Öffnungszeiten: bis Mittwoch durchgehend von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag und Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Das Zurückschicken der ausgefüllten Briefwahlunterlagen auf dem Postweg könnte langsam etwas knapp werden. „Wer seinen Wahlbrief schon zuhause hat und sicher sein will, dass die Stimme pünktlich ankommt, sollte seinen roten Umschlag in den Rathausbriefkasten am Haupteingang Südflügel einwerfen“, rät der städtische Wahlleiter Michael Muhr. Auch am Wahlsonntag wird dieser Briefkasten um Punkt 18 Uhr noch einmal geleert.

Briefwahl kurzentschlossen: Bitte direkt im Briefwahlbüro beantragen und ausfüllen

Ganz auf der sicheren Seite ist auch, wer die Briefwahl live vor Ort nutzt. Kurzentschlossene können sich ihre Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro aushändigen lassen und direkt vor Ort zwei Kreuzchen machen. Benötigt werden dafür die Wahlbenachrichtigung und ein amtlicher Ausweis.

