Ladenetz für Elektroautos in Witten wird erweitert

Die Elektro-Mobilität in Witten schreitet voran. 274 Elektrofahrzeuge sind in der Stadt derzeit unterwegs. Bisher konnten die Inhaber an dreizehn Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten „Strom tanken“. In den kommenden Monaten werden mindestens vier weitere errichtet.

Die neuen Ladestationen werden laut den Stadtwerken an der Herdecker Straße in Höhe des Freibads in Annen, dem Parkplatz an der Bach-/Husemannstraße und dem Schwalbenweg aufgestellt. Zudem sind weitere Säulen am Wohnungsneubau im Bebbelsdorf und bei Rewe Kesper in Rüdinghausen geplant.

Bürger in Witten machen Vorschläge für neue Ladestationen

Laut Sören Braun, der bei den Stadtwerken für die Elektromobilität zuständig ist, gibt es für den Ausbau des Ladenetzes immer wieder einige Hürden. So werde zum Beispiel geprüft, ob die Parkplatz- und Tiefbausituation das zulässt oder ob es überhaupt einen Netzanschluss gibt. „Wenn das gegeben ist, können wir auch neue Stationen aufstellen“, so Braun. Im Schnitt sind das derzeit vier Ladesäulen pro Jahr.

Die Ideen für die Orte kämen dabei zumeist von Bürgern. Auf der Homepage der Stadtwerke kann man Vorschläge einreichen, wo weitere Ladestationen sinnvoll sein könnten. „Es macht vor allem an den Orten Sinn, wo Menschen länger bleiben“, so Braun. So könne man etwa einkaufen gehen und dabei sein Fahrzeug aufladen.

Förderung von E-Autos wurde bis 2025 verlängert

Die Förderung solcher Autos wurde erst in diesem Monat bis ins Jahr 2025 verlängert – zudem wurde die Prämie für den Käufer von 6000 auf 9000 Euro erhöht. Zwei Drittel kommen vom Bund, ein Drittel steuert der Hersteller bei. Diesen warmen Geldregen beim Kauf spüren auch Wittener Händler, wie das BMW-Autohaus Bernhard Ernst in der Crengeldanzstraße.

„Schon seit März, April hat es beim Verkauf der E-Autos einen richtigen Schub gegeben“, sagt Verkaufsleiter Christof Gellermann. BMW Ernst bietet den i3 an. Rund 40 dieser Modelle habe er in diesem Jahr bereits verkauft – das entspreche einem Gesamtanteil von knapp zehn Prozent aller verkauften Fahrzeuge.

BMW-Verkaufsleiter geht weiter von erhöhtem Interesse aus

„Sicher liegt das auch an der Förderung“, so der Automobilexperte. Allerdings würden die Fahrzeuge sich auch technisch immer weiterentwickeln. Kam man in den Anfängen mit dem Akku gerade mal 150 Kilometer weit, so sind es mittlerweile schon 280 bis 300 Kilometer. Meistens werden E-Autos laut Gellermann als Zweitwagen genutzt – eben weil sie sich aufgrund der Reichweite eher für den Stadtverkehr eignen.

„Hier ist es aber wie bei Computern. Die Entwicklung geht immer weiter“, sagt er. So werde es bald einen BMW X3 geben, der schon 450 Kilometer am Stück fahren könne. Deshalb und nicht zuletzt wegen der Förderung geht er auch davon aus, dass die Nachfrage auch in Witten weiterhin hoch bleiben wird.

Auch Bürger können Elektroautos der Stadtwerke nutzen

Zehn der 274 Elektroautos in Witten gehören den Stadtwerken. In vier der Renaults können auch die Bürger einsteigen. Werden sie tagsüber noch von der Stadtverwaltung und der Uni genutzt, so können sich nachmittags und am Wochenende die Wittener ans Steuer setzen. Insgesamt wurden mit den Autos der Stadtwerke in diesem Jahr schon 600 Spritztouren gemacht und ganze 18.000 Kilometer abgespult – CO 2 -frei wohlgemerkt.

