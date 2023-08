Kunstrasenplatz in Witten-Stockum wird wieder freigegeben

Witten. Weil das Granulat verklumpte, sind zwei Kunstrasenplätze in Witten gesperrt worden. Jetzt gibt es aber endlich positive Nachrichten.

Gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler, die auf den Sportanlagen in Stockum und an der Westfalenstraße in Annen zu Hause sind. Das Betriebsamt hat das fehlerhafte Granulat auf dem Kunstrasen abgetragen, sodass das Training zumindest in Stockum wieder möglich ist.

Ein Trecker hat dort mittlerweile neuen Sand verteilt. Bei einem Test hat sich laut Stadt herausgestellt, dass es zwar noch einzelne, kleine verklebte Stellen gibt, die allerdings akzeptabel sind. Der Platz soll in den nächsten Tagen wieder für den Spielbetrieb freigegeben werden.

In der kommenden Woche soll dann auch neuer Quarzsand am Sportplatz an der Westfalenstraße in Annen aufgetragen werden. Verlaufen die anschließenden Tests positiv, ist auch hier mit einer Freigabe zu rechnen.

