Kunstlichter-Spaziergang durch die Bebelstraße in Witten

Witten. Eine coronakonforme Idee für die kalte Winterzeit: Beim Kunstlichter-Spaziergang wird die Bebelstraße in Witten mit Kerzen kunstvoll gestaltet.

Die Künstlerinnen und Gewerbetreibenden an der Bebelstraße in Witten-Annen laden wieder zu einem Lichterspaziergang durch die Bebelstraße ein: Am Freitag, 26. November, ab 17 Uhr, zur feierlichen Einläutung der Adventszeit, möchten sie ihr „Kreativquartier“ zum Leuchten bringen. Dazu gibt es Kerzenschein, Einblicke in die lokalen Angebote, ein wenig künstlerische Gestaltung und die Vorstellung unseres neuen Kultur-Cafés.

„Schweren Herzens haben wir auch in diesem Jahr entschieden, das Kunstlichterfest, das üblicherweise am letzten November-Freitag in den Ladenlokalen und Ateliers der Straße stattfindet, nicht in üblicher Weise zu feiern“, schreibt Künstlerin Vivien Knoth. Vielmehr wolle man „einen kleinen warmen Akzent im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten in die kalte Winterzeit“ setzen. Die Kreativen planen aber voller Zuversicht ein Kirschblütenfest im nächsten Frühjahr und hoffen, dann wieder mit Freude miteinander feiern zu können.

